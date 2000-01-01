05.02 16:53 MIGnews.com

Дроны преследуют китайцев

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Все чаще власти Китая используют дроны, которые говорят прохожим надеть маски или не выходить из дома.Дроны транслируют сообщения, посылаемые человеком в режиме реального времени.Патрулирование улиц дронами было начато после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в Китае из-за вируса.Тем не менее, эксперты предупреждают, что маски для лица не эффективны для предотвращения распространения вируса, и считают, что частое мытье рук является наиболее эффективным методом профилактики.