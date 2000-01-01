Уточняется, что мужчину признали виновным в шпионаже в области иранской ядерной программы на пользу американской разведки.
"Один из шпионов ЦРУ по имени Амир Рахимпур был приговорен к смертной казни. Верховный суд оставил в силе этот приговор. Он пытался передать информацию об атомной программе Ирана разведке США", – сказал официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.
Уточняется, что еще два человека приговорены к заключению за сбор разведданных для ЦРУ. Один из них проведет за решеткой пять лет, другой — 10 лет.