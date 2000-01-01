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Иран: `агент ЦРУ` приговорен к казни | Фото:04.02 14:55   MIGnews.com

Иран: "агент ЦРУ" приговорен к казни

Иранский суд приговорил к смертной казни Амира Рахимпура, который по версии властей является агентом ЦРУ.

Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что мужчину признали виновным в шпионаже в области иранской ядерной программы на пользу американской разведки.

"Один из шпионов ЦРУ по имени Амир Рахимпур был приговорен к смертной казни. Верховный суд оставил в силе этот приговор. Он пытался передать информацию об атомной программе Ирана разведке США", – сказал официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

Уточняется, что еще два человека приговорены к заключению за сбор разведданных для ЦРУ. Один из них проведет за решеткой пять лет, другой — 10 лет.


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