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Прогноз: дожди на всей территории Израиля 04.02 11:01   MIGnews.com

Прогноз: дожди на всей территории Израиля

Метеорологи сообщают, что уже сегодня, 4 февраля в Израиле существенно похолодает. Температура воздуха составит 7-13 градусов тепла.

На севере страны и в центре возможны местные дожди.

В среду и четверг дожди прекратятся, но уже в пятницу вернутся и пойдут с новой силой. В пятницу, 7 февраля на севере и в центре старны ожидаются проливные дожди, сопровождающиеся грозами и градом. В ночь с пятницы на субботу в горах на севере выпадет снег, в субботу утром дожди пойдут и на юге. В ночь с субботы на воскресенье возможен снег в горах в центральной части страны.


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