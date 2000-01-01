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Меркель и Курц разошлись во взглядах о миссии ЕС 04.02 11:40   MIGnews.com

Меркель и Курц разошлись во взглядах о миссии ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель и ее австрийский коллега Себастьян Курц имеют принципиально разные мнения относительно операции "София", направленной на нейтрализацию путей контрабанды беженцев в Средиземноморье.

После заседания министров иностранных дел главный дипломат ЕС Жозеп Боррель предложил возобновить военную миссию ЕС с целью мониторинга эмбарго на вооружение Ливии, которое было недавно согласовано в Берлине.

Германия поддерживает эту идею, Австрия строго против. Меркель на встрече с Курцем в Берлине заявила, что было бы лучше, если бы государственные организации взяли на себя морские спасательные операции, а не частные корабли, как это происходит сейчас, пишет OutlooKindia.

"Но мы здесь определяем приоритеты по-разному, это нужно сказать", - сказала Меркель, имея в виду несовпадение с позицией Австрии.

Курц считает, что кораблям ЕС придется спасать африканских мигрантов, и беженцы вскоре могут воспринимать это как "билет в Европу". Он добавил, что это может побудить людей осуществить опасное путешествие и привести к возобновлению смертей в Средиземноморье.


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