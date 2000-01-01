Франция: убит чеченский блогер, критиковавший Кадырова
Во французском городе Лилль убит 44-летний чеченский блогер Имран Алиев, критиковавший режим Рамзана Кадырова.
Убийство произошло в прошлый четверг, 30 января, в номере отеля в центре Лилля. На теле убитого были "множественные раны груди", полиция нашла колющее оружие на месте преступления.
Убитый блогер, также известный под псевдонимом Мансур Старый, и человек, сопровождавший его, прибыли в Лилль из Бельгии в ночь со среды на четверг.
Алиев размещал в Facebook и YouTube крайне критические записи в сторону авторитарного чеченского лидера Рамзана Кадырова, которого регулярно обвиняют в нарушениях прав человека. В видео он утверждал, что прошлым летом он уже подвергался покушению, пишет TheGuardian.
Убийство "имеет все характеристики политического мотива", но официально ход расследования не комментируется. В прокуратуре Лилля лишь заявили, что никаких арестов не проводилось.