Курды обвинили Турцию в причастности к гибели пилота Су-25
Курды обвинили Турцию в причастности к гибели российского пилота Су-25 в сирийской провинции Идлиб, сообщает topnews.ru.
В Twitter российского журналиста Александра Коца был опубликован снимок пистолета Стечкина, которым владел погибший в Сирии пилот российского штурмовика Су-25.
"Судя по магазинам Стечкина нашего летчика, он отстреливался. И погиб как герой", - прокомментировал он фотографию.
Как уточняет Телеграм-канал Directorate 4, пистолет Стечкина - это "личное оружие пилота". В найденном пистолете "один магазин полностью пустой, два других израсходованы более чем наполовину".
"Пилот вел бой", - также сказано в сообщении канала.
Как узнала "Новая газета", за штурвалом сбитого в сирийской провинции Идлиб российского штурмовика Су-25 находился бывший украинский летчик. В своем материале издание ссылается на источник в оборонном ведомстве РФ.
Собеседник газеты сообщил, что погибшего пилота зовут Роман Филиппов, а ранее он служил в ВВС Украины в Симферополе.к
Кроме того, группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) разместила в Сети фотографию документа, обнаруженного в кармане у погибшего пилота Су-25. Этим документом оказался рапорт о представлении к государственной награде майора Романа Филлипова за выполнение боевых задач на территории Сирии.
Обнаруженный документ был составлен от имени командира "смешанного авиационного полка особого назначения" подполковника С. Аксенова.
По мнению официального представителя сил самообороны курдов Африна Рейзана Хеду, террористы в сирийской провинции Идлиб, где был сбит российский Су-25, могут получать поддержку исключительно из Турции. При этом он выразил соболезнования россиянам в связи с гибелью пилота штурмовика.
"Мне кажется, всем понятно, кто поддерживает те террористические группировки. Группировки в Идлибе осаждены и могут получать поддержку только из Турции", - цитирует представителя курдов РИА Новости.
По его словам, в Идлибе против правительственных войск Сирии воюют группировки, поддерживающие наступление Турции на Африн.
Хеду уверен, что "русский летчик погиб от рук террористов", которые также несут ответственность и за гибель курдов.
Как писал TopNews, самолет ВКС РФ Су-25 был сбит из ПЗРК в районе Идлиба, его пилот погиб в бою. Ответственность за произошедшее взяли на себя боевики запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра". Ответным ударом было ликвидировано свыше 30 террористов..