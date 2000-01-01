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04.02 23:40   MIGnews.com

В Рио-де-Жанейро бандиты выкрали медсестер ради прививок

В Рио-де-Жанейро несколько членов организованной преступной группировки держали в заложниках двух медсестер, пока те не сделали им прививку от желтой лихорадки. Об этом сообщила газета Correio Braziliense.

По словам очевидцев, к одному из пунктов оказания первой помощи в восточной части Рио-де-Жанейро подъехали несколько автомобилей, из которых вышли вооруженные люди и, посадив двух сотрудниц учреждения с несколькими коробками со шприцами и вакцинами, уехали в неизвестном направлении.

По данным издания, похитители привезли заложниц в один из неблагополучных районов города и заставили сделать прививки от желтой лихорадки всем ее жителями. Газета отмечает, что после завершения медицинских процедур медсестёр освободили.

В полиции подозревают в похищении 24-летнего наркоторговца Томаса Виейру - силовики уже объявили его в розыск и предложили 10 тыс. реалов ($3,1 тыс.) за информацию о его местонахождении.

В Бразилии сейчас наблюдается высокая активность распространение желтой лихорадки. По данным министерства здравоохранения страны, в период с 1 июля 2017 по 30 января 2018 года от болезни умерли как минимум 81 человек. Общее число заболевших составило 213 человек и еще в 435 случаев диагноз будет определен после проведения анализов. В некоторых города страны из-за массового заболевания граждан местные власти ввели режим ЧП. Наиболее сложная ситуация сложилась в штатах Сан-Паулу и Минас-Жерайс, где было отмечено 108 и 77 случаев заболевания желтой лихорадкой соответственно.
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