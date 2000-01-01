04.02 13:14 MIGnews.com

В Анкаре задержали "министра информации" ИГ

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В Анкаре задержали предполагаемого "министра информации" террористической группировки "Исламское государство" Омера Йетека. Об этом сообщило агентство Anadolu, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.Источник сообщил, что Йетек отвечал за информационное обеспечение деятельности организации в подконтрольных ИГ СМИ. Также его обвиняют в причастности к ряде терактов в Турции.С момента начала вооруженного конфликта в Сирии и Ираке при участии боевиков исламской группировки, турецкие силовые структуры задержали более пяти тысяч подозреваемых в связях с ИГ, а также более 38 тысячам человек запретили въезд на территорию Турцию.