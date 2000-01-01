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04.02 11:58   MIGnews.com

Российский Су-25 сбили боевики "Хайат тахрир аш-Шам"

Группировка "Хайат тахрир аш-Шам" взяла на себя ответственность за сбитый российский самолет Су-25 в Сирии, сообщает сайт SITE. Аналогичные данные предоставляет и телеканал Al-Arabiya.

Российский самолет был сбит в провинции Идлиб, в субботу 3 января. Пилот успел катапультироваться, но погиб при ведении боя с террористами. Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ и уточнили, что самолет был сбит из ПЗРК американского производства. Кроме того, в оборонном ведомстве обвинили Пентагон в бесконтрольных поставках современного вооружения проамериканским формированиям, тем самым добиваясь срыва процесса мирного урегулирования военного конфликта в САР. Однако позднее в США опровергли эту информацию, заявив, что Вашингтон не поставлял своим союзным силам в Сирии зенитное вооружение, и продолжает борьбу против ИГ на востоке республики.

В декабре 2016 года действующий на тот момент президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама разрешил поставку оружия боеприпасов и военной техники союзникам США по борьбе с терроризмом в Сирии. Тогда же он подписал и законопроект, позволяющий поставлять ПЗРК так называемой сирийской оппозиции.
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