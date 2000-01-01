04.02 10:17 MIGnews.com

Ущерб от пожаров в Чили превысил 330 миллионов долларов

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Предварительный ущерб от лесных пожаров в Чили оценивается в 333 миллиона долларов. Эту сумму озвучил министр финансов страны Родриго Вальдес, передает канал "Россия 24".Сильнейшие в истории Чили лесные пожары охватили несколько регионов страны. Чрезвычайное положение введено в семи областях. Зарегистрированы более 120 очагов, огнем охвачено 350 тысяч гектаров. Жертвами стали 11 человек, более 150 пострадали.С 30-го января тушением лесных пожаров в Чили занимаются и российские спасатели. За минувшие сутки самолет Ил-76 совершил два вылета, за время которых произвел четыре сброса воды — всего 84 тысячи литров. Остановлен огонь на подходе к населённому пункту, локализован природный пожар в труднодоступной горной местности.