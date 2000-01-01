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В Сирии на территории российской дипмиссии разорвались мины 05.02 04:53   MIGnews.com

В Сирии на территории российской дипмиссии разорвались мины

Комплекс посольства России в Дамаске два дня подряд обстреливали из минометов. Как сообщили в МИД РФ, огонь велся прицельно, со стороны района Джобар, который контролируют террористы. Одна мина разорвалась на территории дипмисии, другая — в двадцати метрах от главного въезда. Никто не пострадал. В ведомстве заявили, что цель этих атак — "пустить под откос усилия по налаживанию политического процесса".

Между тем в Алеппо открыт Медицинский центр российского Минобороны. В госпиталь уже завезли самое современное оборудование и технику, в том числе, для рентген-кабинета. В отделениях – полная стерильность. Врачи обеспечены всем необходимым для проведения любых, даже самых сложных операций. Госпиталь продолжает работу, каждый день врачи готовы принимать до 150 пациентов, передает канал "Россия 24".
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