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05.02 06:29   MIGnews.com

В Англии изуродовали машину, которая портила туристам селфи

Маленькая желтая машина, припаркованная в живописной английской деревне Байбери, графство Глостершир, стала жертвой вандалов из-за того, что портила туристам фотографии.

На капоте автомобиля Vauxhall Corsa, стоявшего рядом с домом ее владельца Питера Мэддокса, неизвестные нацарапали слово "сдвинь", а также расцарапали все панели и разбили два стекла - водительское и заднее.

Cтоимость ремонта с полной покраской может составить около 6000 фунтов (7500 долларов).

84-летний Мэддокс сказал, что если ремонт обойдется слишком дорого, он купит новую машину - ядовито-зеленого цвета.

Улица Арлингтон-роу, на которой живет Мэддокс, существует с XIV века и вместе с домами принадлежит организации National Trust как объект культурного наследия, пишет Би Би Си.
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