04.02 21:29 MIGnews.com

Uber закупает билеты в США для своих сотрудников

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Генеральный директор международной компании Uber Трэвис Каланик заявил, что покупает билеты в США для тех сотрудников, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter."Только что переговорил с начальником правового департамента компании Анджелой, которая активно закупает авиабилеты", - пишет Каланик.Он добавил, что Uber сделает все, что в ее силах, чтобы помочь свои работникам, пока приостановлено действие иммиграционного указа, который подписал президент США Дональд Трамп.