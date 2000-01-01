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04.02 21:29   MIGnews.com

Uber закупает билеты в США для своих сотрудников

Генеральный директор международной компании Uber Трэвис Каланик заявил, что покупает билеты в США для тех сотрудников, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"Только что переговорил с начальником правового департамента компании Анджелой, которая активно закупает авиабилеты", - пишет Каланик.

Он добавил, что Uber сделает все, что в ее силах, чтобы помочь свои работникам, пока приостановлено действие иммиграционного указа, который подписал президент США Дональд Трамп.
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