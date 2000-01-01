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04.02 20:59   MIGnews.com

ВВС Иордании нанесли удары по ISIS в Сирии

ВВС Иордании нанесли воздушные удары по объектам террористической группировки "Исламское Государство", известной как ISIS. Авианалет был совершен на юге Сирии. Воздушные удары поразили склад боеприпасов, завод по изготовлению автомобильных бомб и бараки боевиков.

Об этом говорится в заявление иорданской армии.

"В результате операции были убиты и ранены несколько членов джихадистской группировки в Сирии. Также в дополнение был уничтожен ряд транспортных средств", - говорится в заявлении, опубликованным агентством Petra.
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