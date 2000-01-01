04.02 20:59 MIGnews.com

ВВС Иордании нанесли удары по ISIS в Сирии

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ВВС Иордании нанесли воздушные удары по объектам террористической группировки "Исламское Государство", известной как ISIS. Авианалет был совершен на юге Сирии. Воздушные удары поразили склад боеприпасов, завод по изготовлению автомобильных бомб и бараки боевиков.Об этом говорится в заявление иорданской армии."В результате операции были убиты и ранены несколько членов джихадистской группировки в Сирии. Также в дополнение был уничтожен ряд транспортных средств", - говорится в заявлении, опубликованным агентством Petra.