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flickr04.02 19:58   MIGnews.com

Французские солдаты лишились винтовок, обедая в McDonald's

Достаточно курьезный инцидент произошел во французской коммуне Ла-Верпийер, расположенной в департаменте Изер. Два солдата решили пообедать в сети ресторанов быстрого питания в "Макдональдсе" (McDonald's). Военные припарковались у входа заведения.

Также в машине остались и винтовки солдат FAMAS, как пишет издание Le Parisien.

Однако после трапезы военные обнаружили, что их автомобиль обокрали. В машине было выбито стекло, а из нее пропали автоматы вместе с боеприпасами. Солдаты немедленно обратились в полицию.

Правоохранительные органы начали поиски злоумышленников.
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