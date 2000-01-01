Французские солдаты лишились винтовок, обедая в McDonald's
Достаточно курьезный инцидент произошел во французской коммуне Ла-Верпийер, расположенной в департаменте Изер. Два солдата решили пообедать в сети ресторанов быстрого питания в "Макдональдсе" (McDonald's). Военные припарковались у входа заведения.
Также в машине остались и винтовки солдат FAMAS, как пишет издание Le Parisien.
Однако после трапезы военные обнаружили, что их автомобиль обокрали. В машине было выбито стекло, а из нее пропали автоматы вместе с боеприпасами. Солдаты немедленно обратились в полицию.
Правоохранительные органы начали поиски злоумышленников.