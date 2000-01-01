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twitter.com/ ‏@ignis_fatum 04.02 19:40   MIGnews.com

Причиной пожара в "Кармелит" могут быть ремонтные работы

Команда следователей пришла к выводу, что причиной пожара возникшем в системе метро "Кармелит" в Хайфе могли стать ремонтные работы, которые проводятся на станциях в выходные. Это единственная система метро, которая не работает в субботу. Спасатели все еще проводят поиски, чтобы убедится, что в туннелях никого не осталось.

Напомним, что часами ранее в хайфской "Кармелите" возникло возгорание. Как сообщалось, на станции Кикар Париж загорелись два вагона, который распространился на несколько других станций.

На тушение пожара было отправлено 13 пожарных бригад. В результате происшествия пострадал один человек. 70-летняя жительница была госпитализирована с признаками отравления угарным газом.

Власти утверждают, что пожар, скорее всего, стал причиной технических или электрических неполадок.

Согласно данным Второго канала израильского ТВ ущерб оценивается в десятки миллионов шекелей.
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