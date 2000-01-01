Причиной пожара в "Кармелит" могут быть ремонтные работы
Команда следователей пришла к выводу, что причиной пожара возникшем в системе метро "Кармелит" в Хайфе могли стать ремонтные работы, которые проводятся на станциях в выходные. Это единственная система метро, которая не работает в субботу. Спасатели все еще проводят поиски, чтобы убедится, что в туннелях никого не осталось.
Напомним, что часами ранее в хайфской "Кармелите" возникло возгорание. Как сообщалось, на станции Кикар Париж загорелись два вагона, который распространился на несколько других станций.
На тушение пожара было отправлено 13 пожарных бригад. В результате происшествия пострадал один человек. 70-летняя жительница была госпитализирована с признаками отравления угарным газом.
Власти утверждают, что пожар, скорее всего, стал причиной технических или электрических неполадок.
Согласно данным Второго канала израильского ТВ ущерб оценивается в десятки миллионов шекелей.