04.02 17:29 MIGnews.com

Сирийские мятежники начали наступление на Ракку

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Курдские и арабские бойцы сообщили о начале нового наступления на северный город Ракка в Сирии, где по-прежнему удерживает позиции террористическая организация "Исламское государство", известная как ISIS.Мятежники намерены захватить восточные районы Ракки, включая главные связные пути, согласно заявлению "Демократических сил Сирии".Наступление началось в ноябре 2016 года, и за это время бойцам удалось занять позиции на севере Ракки.Ранее сообщалось, что город оказался отрезанным от водоснабжения. Как сообщали очевидцы в Ракке, главный трубопровод, снабжающий город водой, был поврежден в результате бомбардировок авиации стран-участниц возглавляемой коалицией США.