Сирийские мятежники начали наступление на Ракку

Курдские и арабские бойцы сообщили о начале нового наступления на северный город Ракка в Сирии, где по-прежнему удерживает позиции террористическая организация "Исламское государство", известная как ISIS.
Мятежники намерены захватить восточные районы Ракки, включая главные связные пути, согласно заявлению "Демократических сил Сирии".
Наступление началось в ноябре 2016 года, и за это время бойцам удалось занять позиции на севере Ракки.
Ранее сообщалось, что город оказался отрезанным от водоснабжения. Как сообщали очевидцы в Ракке, главный трубопровод, снабжающий город водой, был поврежден в результате бомбардировок авиации стран-участниц возглавляемой коалицией США.