Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Во Франции 250 тысяч человек остались без электричества | Фото: Thinkstock04.02 13:10   MIGnews.com

Во Франции 250 тысяч человек остались без электричества

На юго-западе Франции более 250 тыс. человек остались без электроснабжения из-за урагана, сообщается в твиттере компании – поставщика электричества Enedis. В нескольких частях страны объявлен красный уровень угрозы.

Объявлена мобилизация – на помощь пострадавшим и для восстановления электричества вышло в два раза больше сотрудников аварийных служб, чем в обычный рабочий день.

Больше всего удару стихии подверглись жители департаментов Жиронда и Шаранта и региона Медок, сообщает Le Figaro. В городке Феррет была зафиксирована скорость ветра 145 км/ч.

Ураган также повалил деревья, которые заблокировали несколько трасс. Согласно прогнозу, к вечеру 4 февраля ветер пойдет дальше на юг от Бургундии.

Ранее сообщалось, что ураган повредил часть крыши домашней арены испанского футбольного клуба “Депортиво” — стадиона “Риасор”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:57
Канадец сел в тюрьму за воровство королевского золота анусом
13:23
Пожар в хайфском "Кармелите"
12:52
Египет вынуждает ХАМАС вернуть тела израильских солдат
12:08
Главный советник Трампа: евреи - косвенные пособники джихада
11:33
Задержанный полицией "джихадист" оказался экс-премьером
11:10
Скончался народный артист России Георгий Тараторкин
10:56
Иран ответил на санкции США новыми запусками ракет
10:40
Дочь Трампа помешала отцу отменить указ Обамы о правах ЛГБТ
10:35
Солдаты ЦАХАЛа перестали верить в поддержку своих командиров
10:17
Ущерб от пожаров в Чили превысил 330 миллионов долларов
09:57
Минюст США поборется с судом за запрет на въезд иммигрантов
08:59
Израиль выпал из десятки лучших друзей Америки
08:56
Судья заблокировал действие указа Трампа о мигрантах
08:14
Марин Ле Пен на ИТВ: Трамп – патриот, а не расист
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus