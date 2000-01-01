04.02 13:10 MIGnews.com

Во Франции 250 тысяч человек остались без электричества

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На юго-западе Франции более 250 тыс. человек остались без электроснабжения из-за урагана, сообщается в твиттере компании – поставщика электричества Enedis. В нескольких частях страны объявлен красный уровень угрозы.Объявлена мобилизация – на помощь пострадавшим и для восстановления электричества вышло в два раза больше сотрудников аварийных служб, чем в обычный рабочий день.Больше всего удару стихии подверглись жители департаментов Жиронда и Шаранта и региона Медок, сообщает Le Figaro. В городке Феррет была зафиксирована скорость ветра 145 км/ч.Ураган также повалил деревья, которые заблокировали несколько трасс. Согласно прогнозу, к вечеру 4 февраля ветер пойдет дальше на юг от Бургундии.Ранее сообщалось, что ураган повредил часть крыши домашней арены испанского футбольного клуба “Депортиво” — стадиона “Риасор”.