04.02 11:33 MIGnews.com

Задержанный полицией "джихадист" оказался экс-премьером

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Сотрудники службы безопасности международного аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне задержали бывшего премьер-министра Норвегии Хьеля Магне Бунневика.Как сообщил телеканал ABC 7, причиной задержания стала иранская виза в его заграничном паспорте. Стоит отметить, что в 2014 году политик действительно участвовал в проходившей в Тегеране конференции по защите прав человека."Конечно, я понимаю опасения относительно того, что в страну могут проникнуть террористы. Однако, чтобы отпустить меня, достаточно было увидеть мой дипломатический паспорт, в котором написано, что я был премьер-министром", - отметил политик.По информации телеканала, несмотря на то, что Бунневик прилетел в США из Европы, он был вынужден 40 минут провести в помещении для прибывших из африканских и ближневосточных стран, после чего его еще 20 минут допрашивали относительно совершенной им три года назад поездки в Иран.Бывший глава норвежского правительства не связывает задержание и допрос с недавними указами американского президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики США. По его мнению, это результат распоряжения по противодействию террору, подписанного бывшим президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой после терактов в Париже в ноябре 2015 года.