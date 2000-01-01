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Скончался народный артист России Георгий Тараторкин 04.02 11:10   MIGnews.com

Скончался народный артист России Георгий Тараторкин

Георгий Тараторкин, народный артист РСФСР, умер на 73-м году жизни в Москве.

“Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 4 февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин”, — говорится в сообщении.

Георгий Тараторкин — советский и российский актер театра и кино. В 1984 году он был удостоен звания народного артиста РСФСР. Его самая знаменитая роль — Родин Раскольников в фильме "Преступление и наказание" 1969 года. В последнее десятилетие он сыграл главные роли в спектаклях "Не будите мадам" и "Серебряный век" в Театре Моссовета. Кроме того, Тараторкин был секретарем Союза театральных деятелей России и возглавлял ассоциацию "Золотая маска".

Всего Тараторкин снялся более чем в 30 фильмах. В их числе любимые россиянами картины "Дела сердечные", "Нам не дано предугадать", "Богач, бедняк", "Маленькие трагедии", "Чисто английское убийство" и многие другие. Он снимался в кино с 1968 года, его первым фильмом стал "Софья Перовская". А приглашение в Театр имени Моссовета артист получил в 1974 году, где его первой ролью на сцене стал уже знакомый ему герой — Родион Раскольников в спектакле режиссера Юрия Завадского "Петербургские сновидения".
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