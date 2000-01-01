Иран ответил на санкции США новыми запусками ракет
В качестве ответа "на санкции и угрозы" Вашингтона иранская армия объявила о проведении пробных запусков ракет различной дальности. Об этом сообщило новостное агентство Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Sepahnews.
Напомним, что днем ранее в связи с запуском баллистической ракеты Ираном американский президент Дональд Трамп ввел санкции против 13 лиц и 12 компаний, а его советник по национальной безопасности Майкл Флинн назвал действия Тегерана "дестабилизирующими" ситуацию на Ближнем Востоке и нарушающими положения резолюции Совбеза ООН.