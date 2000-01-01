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В ответ на санкции США Иран провел новые запуски ракет 04.02 10:56   MIGnews.com

Иран ответил на санкции США новыми запусками ракет

В качестве ответа "на санкции и угрозы" Вашингтона иранская армия объявила о проведении пробных запусков ракет различной дальности. Об этом сообщило новостное агентство Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Sepahnews.

Напомним, что днем ранее в связи с запуском баллистической ракеты Ираном американский президент Дональд Трамп ввел санкции против 13 лиц и 12 компаний, а его советник по национальной безопасности Майкл Флинн назвал действия Тегерана "дестабилизирующими" ситуацию на Ближнем Востоке и нарушающими положения резолюции Совбеза ООН.

В свою очередь, министр обороны США Джеймс Маттис назвал Иран крупнейшим в мире спонсором терроризма, однако отметил, что не видит необходимости "в увеличении американского военного присутствия в регионе".
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