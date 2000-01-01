04.02 10:35 MIGnews.com

Солдаты ЦАХАЛа перестали верить в поддержку своих командиров

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Шесть из десяти военнослужащих боевых подразделений израильской армии не верят в то, что в случае ошибки во время несения воинских обязанностей их командиры окажут им поддержку. Такой результат показало исследование, проведенное комиссией Кнессета по иностранным делам и обороне.Так, согласно опросу, лишь 41% солдат ЦАХАЛа верят в то, что командиры их частей станут поддерживать своих бойцов, что является одной из, если не основной, причиной падения показателей призыва в боевые подразделения Армии обороны Израиля.В целом по ЦАХАЛу картина ненамного лучше – аналогичного мнения придерживается 51% всех военнослужащих, что не могло не вызывать беспокойство среди членов комиссии."Это является результатом социального диалога с молодым поколением. Мы, члены Кнессета, должны быть более осторожны в своих высказываниях, так как за ними следуют конкретные последствия", - цитирует издание "Исраэль Хайом" неуказанного члена комиссии от партии "Сионистский лагерь".Нельзя не провести связь между этими цифрами и скандальным "Хевронским делом", главного фигуранта которого – сержанта ЦАХАЛа Эльора Азарию – признали виновным в непредумышленном убийстве обезоруженного арабского террориста в марте прошлого года."Тот факт, что большинство солдат из боевых подразделений не верят, что в случае ошибки их поддержат, является тревожным сигналом и указывает на замещение армейской инициативы на чувство страха", - прокомментировал оглашенную статистику Амир Охана ("Ликуд").Однако глава отдела планировали человеческих ресурсов и управления ЦАХАЛа полковник Эран Шани не видит повода для паники. По его словам, показатель призыва в боевые части армии был низок и до мартовского инцидента в Хевроне. Кроме того, отмечает полковник Шани, для конструктивной оценки данной тенденции необходимо указать данные по призыву за прошедшие года."Мы не наблюдает тенденцию к противоречиям между солдатами и их командирами", - заявил он на заседании комиссии.