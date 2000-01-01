04.01 09:16 MIGnews.com

Австралия подключит резервистов для борьбы с пожарами

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В субботу, 4 января, австралийское правительство заявило, что тысячи военных резервистов будут помогать в борьбе с пожарами и общинам, пострадавшим от распространения лесных пожаров. Также, власти подготовили третий военный корабль для эвакуации из прибрежных городов.Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что будет развернуто до 3000 военнослужащих военного запаса Австралии. Им предоставят временное жилье, а также 20 миллионов австралийских долларов (14 миллионов долларов США) будут потрачены на аренду четырех пожарных самолетов."Масштабы пожаров растягивают ресурсы на местах, и, несомненно, существуют общины, которые нуждаются в дополнительной помощи", - заявил Моррисон журналистам в субботу.Моррисон также объявил, что HMAS Аделаида была готова поддержать эвакуацию прибрежного населения вблизи границы штатов Новый Южный Уэльс и Виктория.