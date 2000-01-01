04.01 21:44 MIGnews.com

Теракт в Буркина-Фасо: школьный автобус разнесло на куски

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В северной части Буркина-Фасо около границы с Мали прогремел мощнейший взрыв в школьном автобусе.В результате теракта погибли по меньше мере четырнадцать человек и девять получили ранения различной степени тяжести, сообщает Reuters со ссылкой на источники в местной полиции.Взрыв произошел в провинции Суру. Неизвестно, сколько погибших дети.За последние два года в этом регионе активизировались террористические исламистские группировки, имеющие связи с Аль-Каидой и Исламским государством. Нападения террористов в регионе за последний год привели к гибели сотен людей.