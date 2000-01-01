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`Полиция и мэрия виноваты в смерти блокированных в лифте` 04.01 19:24   MIGnews.com

"Полиция и мэрия виноваты в смерти блокированных в лифте"

Хозяин здания в Тель-Авиве, в лифте которого в результате затопления погибли мужчина и женщина дал интервью порталу walla.

Он рассказал: “Все сливы были заблокированы. Вода поднялась на два с половиной метра. Мы пытались взломать двери лифта ломами, но не смогли. Не было никакой возможности спасти людей”.

Хозяин продолжает: “Я звонил в полицию, я кричал на них, они не были готовы. Люди из компании лифтов приехали и пытались открыть лифт, но не смогли. Тут нет нормальной канализации, все затопило. Полицейские приехали только через час. Мне позвонили через 20 минут после того, как в лифте стали стучать. Мы пытались вскрыть дверь ломами и не смогли. Пожарные приехали только через полтора часа. Здесь все кругом затопило. Машины были затоплены, здания были затоплены”.


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