04.01 17:36 MIGnews.com
Тель-Авив: в затопленном лифте нашли женщину
По сообщениям в израильских СМИ, в затопленном лифте на улице Надав в Тель-Авиве нашли еще одну жертву - 30-летнюю женщину.
Женщина находится в критическом состоянии.
Ранее спасенный 35-летний мужчина скончался в больнице Ихилов.
На настоящий момент известно о том, что в лифте на улице Надав, на уровне подземной стоянки оказались блокированными три человека.
Несчастье случилось новом здании в квартале Ха Тиква.
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