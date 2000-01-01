04.01 17:36 MIGnews.com

Тель-Авив: в затопленном лифте нашли женщину

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По сообщениям в израильских СМИ, в затопленном лифте на улице Надав в Тель-Авиве нашли еще одну жертву - 30-летнюю женщину.Женщина находится в критическом состоянии.Ранее спасенный 35-летний мужчина скончался в больнице Ихилов.На настоящий момент известно о том, что в лифте на улице Надав, на уровне подземной стоянки оказались блокированными три человека.Несчастье случилось новом здании в квартале Ха Тиква.