04.01 16:50 MIGnews.com

Над главной мечетью Ирана подняли флаг "мести"

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Над главной шиитской мечетью Джамкаран в иранском священном городе Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс" Касема Сулеймани был поднят так называемый красный флаг "мести".Соответствующее видео с места событий опубликовано на видеохостинге YouTube.Флаг якобы обозначает желание отомстить за убийство Сулеймани и других погибших во время американского удара. Его поднимали под пение верующих, в котором они обращались к Аллаху.Иранские военные и чиновники уже неоднократно заявляли о мести американцам за убийство Сулеймани. В частности, 4 января один из генералов рассказал о 35 имеющихся целях. До этого власти страны в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что Тегеран имеет право на самооборону.При этом постпред при ООН сравнил убийство с объявлением войны и пообещал действовать.