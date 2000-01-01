04.01 23:22 MIGnews.com

Индонезия: наводнения и оползни унесли жизни 53 человек

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В Индонезии в результате наводнений и оползней погибло до 53 человек. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местные власти."Число погибших возросло до 53 человек, при этом один человек пропал без вести", - сообщает пресс-секретарь Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям Агус Вибово.В общей сложности, было эвакуировано 173 тысячи жителей были эвакуированы из своих домов. Проливные дожди затопили Джакарту и районыблизлежащих городов 31 декабря и в первые часы Нового года. Сильные дожди продержаться аж до середины февраля. Пик ожидается 11-15 января.