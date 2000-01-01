04.01 09:43 MIGnews.com

Судьба Эльоры Азарии решится сегодня

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В среду, 4 января вся страна узнает дальнейшую судьбу солдата Эьора Азарии, который застрелил безоружного террориста в Хевроне, 24 марта прошлого года. Заседание назначено на 10 утра в военном суде в Кирие.Напомним, что Эльор Азария обвиняется в непреднамеренном убийстве террориста в Хевроне. Изначально вердикт должны были огласить в военном суде в Яффо, где и проходили слушания. Однако из-за соображений безопасности, власти приняли решение перенести заседание в Кирию.Семья военнослужащего прибыла в здание суда около 8 утра. Также многие израильтяне пришли подержать Азарию с плакатами, на которых написано: "Народ Израиля не бросает солдат на поле боя", "Народ Израиля не бросает солдат на произвол судьбы".Район, в котором расположен военный суд охраняют около 300 сотрудников правоохранительных органов.