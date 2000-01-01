04.01 09:30 MIGnews.com

Названа новая версии крушения Титаника

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Британский журналист Шенан Молони заявил об истинной, по его мнению, причине крушения трансатлантического парохода "Титаник", пишет газета Independent.В частности, в течение 30 лет Молони проводил научно-исторические изыскания, пытаясь выяснить, что на самом деле произошло с легендарным судном. Он изучал фотографии, сделанные перед отплытием инженерами-электриками в судоверфи Белфаста. Журналист утверждает, что на снимках, возле того места, которым пароход врезался в айсберг, он заметил черные следы длиной примерно девять метров. По его мнению, это может говорить о повреждении, которое имелось у "Титаника" еще до того, как он ушел в плавание.Эксперты, на которых ссылается издание, подтверждают, что причиной возникновения данных следов может быть возгорание в одном из хранилищ топлива возле бойлерной. С их точки зрения, несколько недель на судне мог продолжаться пожар, команда старалась потушить пламя, но усилий 12 человек оказалось недостаточно.Сам же журналист, который обнаружил данное пятно уверен, что владельцы "Титаника" приказали персоналу молчать о происходящем и скрывать ЧП от пассажиров.Журналист сделал вывод о том, что от огня обшивка парохода сильно нагрелась, стала слишком хрупкой и при столкновении с айсбергом в корпусе образовалась крупная пробоина.