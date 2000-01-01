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фото из соцсети 04.01 10:16   MIGnews.com

СМИ: убийца посла РФ собирал информацию о нем с осени

Убийца посла РФ в Турции Андрея Карлова Мевлют Мерт Алтынташ с октября собирал информацию о российском дипломате, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным Anadolu, в ходе расследования убийства Карлова выяснилось, что информация о действиях российского дипломата собиралась через компьютер бывшего соседа по комнате убийцы, адвоката Серкана О., еще в октябре 2016 года.

Эксперты, изучив данные компьютера адвоката, выяснили, что в октябре пользователь неоднократно задавал в поисковых сервисах интернета данные о Карлове, в том числе просматривались видео с участием российского дипломата.

Следователи пытаются выяснить, с кем именно в это время встречался Алтынташ.

Координация расследования дела Карлова проводится под руководством заместителя генпрокурора Анкары Неджипа Джема Ишчимена. В рамках расследования покушения на посла России задержаны девять человек, отмечает РИА Новости.

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".
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