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YouTube 04.01 07:37   MIGnews.com

Скончался майор ЦАХАЛа Хагай Бен-Ари

Во вторник, 3 января, скончался майор ЦАХАЛа Хагай Бен-Ари, получивший крайне тяжелое ранение во время операции "Нерушимая скала" в Газе летом 2014 года. Он ушел на 32 году своей жизни.

После ранения Бен-Ари находился в коме. Сообщается, что он умер в своем доме в мошаве Нов на Голанских высотах. У Хагая Бен-Ари осталась жена и трое детей.

В 2014 году 2 октября Бен-Ари присвоили должность командира батальона разведки десантной бригады. Церемония состоялась в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Предложение возглавить батальон в ходе операции "Нерушимая скала" Бен-Ари будучи в коме, после того как был тяжело ранен в бою с террористами.
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