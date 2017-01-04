Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






04.01 21:40   MIGnews.com

Неизвестный открыл огонь в ресторане Стамбула: есть раненные

В Стамбуле произошло вооруженное нападение на один из ресторанов, расположенных в районе Фатих, сообщает телеканал CNN Turk.


По данным телеканала, в результате инцидента пострадали два человека — профессор университета и владелец ресторана. Нападавший действовал в одиночку.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Данных о судьбе злоумышленника нет, однако отмечается, что случившееся не является терактом.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:10
Младенец спас брата, на которого упал комод
20:58
В 2020 году израильтяне создадут летающие авто
20:09
Вице-президент Ирака назвал Израиль хуже ISIS
19:26
Каббалистический прогноз на 2017 год
19:11
Арвеладзе уволен из Маккаби
18:46
Ривлин не говорит, помилует ли "хевронского солдата"
18:02
В Украине арестованы израильтяне, осквернившие статую Иисуса
17:31
Иванка Трамп и Барак Обама будут соседями
17:14
Ле Пен призвала страны еврозоны отказаться от евро
17:02
Среди подозреваемых в теракте в Стамбуле есть россияне
16:55
"Суд был враждебен к Азарии в течение всего процесса"
16:37
Главы Молдавии и Приднестровья провели встречу
16:22
Ортодоксы шантажируют Нетаниягу
16:19
Полиция Стамбула установила личность террориста
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus