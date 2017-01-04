04.01 21:40 MIGnews.com

Неизвестный открыл огонь в ресторане Стамбула: есть раненные

Unclaimed: Pics released show attack in al-Fatih district in the center of #Istanbul. Armed men opened fire in a restaurant hour ago.#Turkey pic.twitter.com/w42L7FCZka — MENAnalyst (@jacksanders1965) January 4, 2017

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В Стамбуле произошло вооруженное нападение на один из ресторанов, расположенных в районе Фатих, сообщает телеканал CNN Turk.По данным телеканала, в результате инцидента пострадали два человека — профессор университета и владелец ресторана. Нападавший действовал в одиночку.На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Данных о судьбе злоумышленника нет, однако отмечается, что случившееся не является терактом.