04.01 21:40 MIGnews.com
Неизвестный открыл огонь в ресторане Стамбула: есть раненные
В Стамбуле произошло вооруженное нападение на один из ресторанов, расположенных в районе Фатих, сообщает телеканал CNN Turk.
По данным телеканала, в результате инцидента пострадали два человека — профессор университета и владелец ресторана. Нападавший действовал в одиночку.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Данных о судьбе злоумышленника нет, однако отмечается, что случившееся не является терактом.
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