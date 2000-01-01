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В Украине арестованы израильтяне, осквернившие статую Иисуса 04.01 18:02   MIGnews.com

В Украине арестованы израильтяне, осквернившие статую Иисуса

Украинская полиция арестовала двух граждан Израиля, которых подозревают в вандализме – правоохранительные органы обвиняют израильских подростков 16 и 18 лет в том, что они повредили распятие Иисуса Христа в Умани. Кроме того, был задержан также и третий подозреваемый, чья личность выясняется.

Как пишет украинская пресса, в канун Нового года неизвестные осквернили деревянное распятие, которое установлено в Умани неподалеку от синагоги хасидов: вандалы отбили гипсовую фигуру распятого Христа.

"Злоумышленниками оказались три человека, двое из которых, родные братья - граждане государства Израиль, личность третьего устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 161 Уголовного кодекса Украины и лицам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления", - сказано в заявлении полиции Украины.

Правоохранители допускают, что это может быть ответ на антисемитскую выходку, произошедшую там же несколько недель назад, когда неизвестные вандалы осквернили могилу раввина Нахмана, кинув на нее свиную голову и залив свиной кровью
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