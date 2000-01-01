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04.01 16:55   MIGnews.com

"Суд был враждебен к Азарии в течение всего процесса"

После оглашения вердикта судьи о виновности израильского солдата Эльора Азарии в неподобающем поведении и непредумышленном убийстве арабского террориста в Хевроне его адвокаты заявили, что готовят апелляцию на решение суда.

"Этот суровый приговор отвергает все аргументы защиты. Нам необходимо изучить вердикт. Мы уважаем военный трибунал и сделаем все наши критические замечания в соответствующем месте. Мы будем обжаловать приговор. Мы подали прошение о том, чтобы слушание состоялось уже в ближайшем будущем, так что мы не будем терять времени и сможем немедленно представить нашу апелляцию", - заявил его адвокат Илан Кац.

Другой адвокат Азарии, Эяль Бессерглик, согласился с тем, что суд вынес достаточно суровый вердикт.

"На протяжении всего судебного процесса мы наблюдали враждебность суда к Азарии. Это же было продемонстрировано и сегодня. Это печальный день для всех присутствующих", - сказал он.

Напомним, что решение признать сержанта Азарию виновным было принято единогласно тремя судьями военного трибунала.

В самом ЦАХАЛе заявили, что уважают решение суда и изучит его. В армии пообещали продолжить искать истину как самостоятельно, так и с применением "профессиональных критериев" при любом подозрении на совершение преступления военнослужащими Армии обороны Израиля.

"Командиры сержанта Эльора Азарии окажут всю необходимую поддержку как ему самому, так и его семье. ЦАХАЛ продолжит применять необходимую силу для сохранения своего морального кодекса и поддерживать своих солдат, которые борются за безопасность граждан Израиль", - гласит заявление израильской армии.
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