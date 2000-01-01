04.01 21:10 MIGnews.com

Младенец спас брата, на которого упал комод

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Жуткий инцидент, едва не завершившийся трагедией, произошел в одном из домов американского города Орем, штат Юта. Двухлетние Брок и Боуди Шоффы играли с комодом, как вдруг массивный предмет мебели перевернулся, придавив одного из мальчиков. К счастью, его двухлетний брат быстро понял, что делать, сообщает Washington Post.На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как двухлетние мальчики залезают на одну из полок приоткрытого комода, после чего тот переворачивается. В результате маленький Брок оказывается в ловушке. Видео сняли установленные в детской комнате камеры. Родители братьев в это время спали.К счастью, Боуди Шофф довольно быстро сообразил, как спасти брата. Менее чем за минуту, мальчик понял, как нужно приподнять комод, чтобы Брок смог из-под него выбраться. Ребенок не пострадал.Утром родители мальчиков пришли в шок, посмотрев ролик, снятый скрытыми камерами. Впрочем, пара решила опубликовать кадры в Сети в назидание другим мамам и папам. Американские власти предупреждают, что мебель (высокая и с острыми краями) является одной из наиболее частых причин, по которым дети получают травмы в домашних условиях.