04.01 16:19 MIGnews.com

Полиция Стамбула установила личность террориста

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Власти Турции установили личность террориста, который устроил атаку на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Еще несколько подозреваемых в нападении задержаны, передает агентство Anadolu со ссылкой на слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.Министр отказался назвать имя злоумышленника.ТАСС передает, что турецкая полиция опубликовала видео, на котором подозреваемый в совершении теракта в ночном клубе снимает себя на площади Таксим в Стамбуле. Правоохранителям не известно, когда было сделано селфи.Ранее агентство сообщило о задержании в Измире еще пятерых подозреваемых, причастных к атаке. Власти заявили, что число подозреваемых может возрасти, пока идет следствие по делу о теракте.Как сообщает Associated Press, все арестованные, предположительно, являются членами организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).Отметим, что турецкий парламент во вторник, 3 января, вновь продлил режим чрезвычайного положения в стране на три месяца, с 19 января до 19 апреля 2017 года, сообщает CNN Turk. Таким образом, парламент исполнил рекомендацию правительства страны. Режим ЧП был введен после попытки госпереворота, которая произошла в ночь на 16 июля 2016 года. В октябре он был продлен на три месяца.Напомним, в новогоднюю ночь неизвестный открыл огонь по гостям стамбульского ночного клуба Reina. В результате теракта погибли 39 человек, еще несколько десятков получили ранения.