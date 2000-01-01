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Среди подозреваемых в теракте в Стамбуле есть россияне | Фото: Thinkstock04.01 17:02   MIGnews.com

Среди подозреваемых в теракте в Стамбуле есть россияне

Россияне есть среди 40 подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле, задержанных в турецкой провинции Измир, сообщает издание Hurriyet.

В числе этих людей, в основном выходцы из Дагестана, а также девять мужчин с семьями из Средней Азии.

Ранее сообщалось, что по делу о теракту задержаны 27 человек, а также что в Измире задержали членов трех семей, некоторые из них жили в городе Конья в центральной части Турции в одном доме с предполагаемым исполнителем теракта в ночном клубе в Стамбуле.

Также СМИ писали, что он может быть уйгуром. Газета Haberturk сообщила, что он въехал в Турцию с семьей по поддельным документам.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что личность преступника установлена.
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