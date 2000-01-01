Среди подозреваемых в теракте в Стамбуле есть россияне
Россияне есть среди 40 подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле, задержанных в турецкой провинции Измир, сообщает издание Hurriyet.
В числе этих людей, в основном выходцы из Дагестана, а также девять мужчин с семьями из Средней Азии.
Ранее сообщалось, что по делу о теракту задержаны 27 человек, а также что в Измире задержали членов трех семей, некоторые из них жили в городе Конья в центральной части Турции в одном доме с предполагаемым исполнителем теракта в ночном клубе в Стамбуле.
Также СМИ писали, что он может быть уйгуром. Газета Haberturk сообщила, что он въехал в Турцию с семьей по поддельным документам.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что личность преступника установлена.