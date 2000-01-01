04.01 13:56 MIGnews.com

Китай: неизвестный с ножом напал на детсад. 11 пострадавших

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Мужчина с ножом напал на воспитанников детского сада в городе Пинсян. Ужасное происшествие произошло около 15. 30 по местному времени. Вскоре злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов.Сообщается, что пятеро детей получили тяжелые ранения. Однако некоторые источники сообщают лишь о трех тяжелораненых детей.Все пострадавшие дети были госпитализированы. К счастью, угрозы их жизням нет, сообщает телеканал CCTV.По факту инцидента полиция начала расследование. Мотивы злоумышленника пока неизвестны.