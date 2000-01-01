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YouTube 04.01 13:33   MIGnews.com

Ирак: Мосул покинули 13 тысяч человек

Более 13 тысяч человек покинули иракский Мосул за эту неделю. Как известно, город считается последним оплотом террористической организации "Исламское Государство", известной как ISIS. Люди начали покидать город еще 29 декабря.

На данный момент Мосул окружен правительственными войсками.

В день город покидали около 2300 беженцев. Это почти в полтора раза больше, чем раньше. До этого ООН фиксировала выход из Мосула примерно полутора тысяч человек в сутки, сообщает BBC со ссылкой на представителя ООН Стефана Дюжаррика.

Правительственным войскам удалось освободить несколько районов на востоке Мосула. В город уже начала поступать гуманитарная помощь. В общей сложности после начала операции по освобождению города, Мосул покинули 130 тысяч человек, согласно данным ООН.
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