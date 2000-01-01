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twitter.com 04.01 14:09   MIGnews.com

WikiLeaks заплатит 20 тысяч долларов за архивы Клинтон

WikiLeaks сообщила о пропаже из Управления национальных архивов и учетных документов США жесткого диска с информацией об электронной переписке Хиллари Клинтон. По данным организации, он исчез еще 24 марта 2016 года.

"Диск на два терабайта с информацией по электронной переписке Хиллари Клинтон в Белом доме, предположительно, был похищен из Управления национальных архивов", — говорится в сообщении в Twitter.

Организация также обещает 20 тысяч долларов за информацию о человеке, который причастен к похищению и мог уничтожить эти данные.
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