WikiLeaks заплатит 20 тысяч долларов за архивы Клинтон
WikiLeaks сообщила о пропаже из Управления национальных архивов и учетных документов США жесткого диска с информацией об электронной переписке Хиллари Клинтон. По данным организации, он исчез еще 24 марта 2016 года.
"Диск на два терабайта с информацией по электронной переписке Хиллари Клинтон в Белом доме, предположительно, был похищен из Управления национальных архивов", — говорится в сообщении в Twitter.
Организация также обещает 20 тысяч долларов за информацию о человеке, который причастен к похищению и мог уничтожить эти данные.