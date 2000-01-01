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США: грузчик случайно улетел в багажном отсеке | Фото: Thinkstock04.01 12:55   MIGnews.com

США: грузчик случайно улетел в багажном отсеке

Достаточно курьезный инцидент произошел в аэропорту американского штата Северной Каролины. Грузчик аэропорта Шарлотт-Дуглас, 45-летний Реджинальд Гаскин оказался случайно запертым в отсеке самолета. В итоге мужчина совершенно бесплатно попал в столицу США – Вашингтон.

Об этом сообщает издание The Washington Post. Мистер Гаскин провел полтора часа среди багажа во время полета. Отмечается, что "таинственное исчезновение" грузчика сотрудники аэропорта обнаружили лишь тогда, когда лайнер отправился в Вашингтон.

Согласно информации газеты, 45-летний мужчина не пострадал в результате происшествия.
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