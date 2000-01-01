04.01 12:55 MIGnews.com

США: грузчик случайно улетел в багажном отсеке

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Достаточно курьезный инцидент произошел в аэропорту американского штата Северной Каролины. Грузчик аэропорта Шарлотт-Дуглас, 45-летний Реджинальд Гаскин оказался случайно запертым в отсеке самолета. В итоге мужчина совершенно бесплатно попал в столицу США – Вашингтон.Об этом сообщает издание The Washington Post. Мистер Гаскин провел полтора часа среди багажа во время полета. Отмечается, что "таинственное исчезновение" грузчика сотрудники аэропорта обнаружили лишь тогда, когда лайнер отправился в Вашингтон.Согласно информации газеты, 45-летний мужчина не пострадал в результате происшествия.