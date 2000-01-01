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YouTube 04.01 12:23   MIGnews.com

Суд: "Террорист не представлял опасности"

В среду, 4 января, в военном суде на базе Кирия, что в Тель-Авиве огласили вердикт по делу "хевронского стрелка" израильского солдата Эльора Азарии. Напомним, что в марте прошлого года военный застрелил нейтрализованного террориста в Хевроне.

Суд признал Азарию виновным, однако пока неизвестно, в чем именно обвиняется солдат ЦАХАЛа. Судья постановил, что "обвиняемый пытался отстаивать версии инцидента совершенно противоречивы друг друг".

Майя Хеллер отметила, что Азария то утверждал, что открыл огонь по террористу из-за страха за свою жизнь, то террорист был мертв в момент выстрела".
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