04.01 11:16 MIGnews.com

Сирия: в результате авианалета было убито 25 террористов

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В результате авиаудара, по меньшей мере, были убиты 25 боевиков террористической группировки "Фатех аш-Шам". По неподтвержденной информации среди убитых террорстов, были также члены руководства организации.Инцидент произошел в сирийской провинции Идлиб, что на севере страны. Представители "Фатех аш-Шам " уже успели обвинить в авианалете коалицию во главе со Штатами.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека отмечает, что пока неизвестно кто именно нанес авиаудар по террористам группировки, пишет BBC. Отметим, до июля прошлого года организация называлась "Фронт ан-Нурса", а также разорвала все контакты с "Аль-Каидой".В свою очередь власти Турции и РФ заявляют, что организация не была включена в соглашение о перемирии в Сирии, которое вступило в силу с 30 декабря.По сообщениям сирийского Центра мониторинга за соблюдением прав человека, среди убитых - члены руководства группировки, собравшиеся в штабе на совещание. Однако имена членов руководства "Фронт ан-Нурса", центр не приводит.