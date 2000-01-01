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Установлена личность террориста из клуба в Стамбуле 04.01 10:29   MIGnews.com

Установлена личность террориста из клуба в Стамбуле

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что установлена личность террориста, напавшего на ночной клуб в Стамбуле, передает CNN Turk.

Отвечая на вопросы прессы, Чавушоглу сказал, что личность злоумышленника установлена, ведутся его поиски.

Он не стал уточнять его имя.

В новогоднюю ночь совершено нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата. Погибли 39 человек, в том числе россиянка. Еще почти 70 человек получили ранения.
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