03.12 09:57 MIGnews.com

Амстердам: мусульманин, напавший на евреев, признан психом

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Мусульманин, обвиненный в попытке убийства двух евреев в Амстердаме, был признан невменяемым.Согласно психиатрическому заключению, Таха Эвис Бакри Абдель Гани слышал голоса во время поножовщины 16 марта, в ходе которой были ранены отец и сын, передает The Jerusalem Post.Мужчину обвинили в попытке непредумышленного убийства Мартина Колманса и его сына Шарона. Уточняется, что еврей и мусульманин владели соседними магазинами на рынке.Абдель Гани напал на мужчин через несколько недель после того, как читал Коран у входа в свой магазин, глядя на будущих жертв.На первом слушании по этому делу, которое состоялось в сентябре, Колманс попросил судью рассмотреть религиозные или расистские мотивы, которые не были включены в обвинительное заключение.