Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В РКН заблокировали Shutterstock 03.12 08:50   MIGnews.com

В РКН заблокировали Shutterstock

В Роскомнадзоре приняли решение заблокировать на территории РФ домен Shutterstock, содержащий фото- и видеоконтент. Как уточняют СМИ, Shutterstock является крупнейшим в мире фотобанком, у этого ресурса около 100 тысяч авторов и 1,4 млн клиентов в 150 странах мира.

В российском ведомстве пояснили, что домен был заблокирован по решению Генпрокуратуры, причины блокировки не называются.

При этом в Reuters отметили, что Shutterstock пытается урегулировать вопрос с Роскомнадзором, удаляя контент. "Контент уже удален, проводится работа по удалению уменьшенных изображений с сайта" - сообщили в компании, не уточнив, о каком контенте конкретно идет речь.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:24
333 свидетеля против Нетаниягу
09:17
Французы могут принять резолюцию о ненависти к Израилю
08:47
Ганц: пакт о взаимной обороне с США свяжет руки ЦАХАЛа
08:22
Болезнь забрала жизнь лауреата Пулитцеровской премии Мэсси
08:16
Эдельштейна просят вернуть мандат президенту Ривлину
07:54
ЦИК назвал самую раннюю дату третьих выборов
07:31
Нетаниягу попросит иммунитет в последний момент
07:29
Охана: Я назначу преемника Шая Ницана
07:13
Подозреваемый в убийстве ребенка - кавалер ордена
07:10
Найдена связь между чисткой зубов и болезнями сердца
06:57
Видео: Как встретили палестинских трансгендеров в Рамалле  
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
06:15
Сирия: внезапный авиаудар унес жизни гражданских
05:12
Нетаниягу обсудил иранскую проблему с ирландским коллегой
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus