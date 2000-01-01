В РКН заблокировали Shutterstock

В Роскомнадзоре приняли решение заблокировать на территории РФ домен Shutterstock, содержащий фото- и видеоконтент. Как уточняют СМИ, Shutterstock является крупнейшим в мире фотобанком, у этого ресурса около 100 тысяч авторов и 1,4 млн клиентов в 150 странах мира.
В российском ведомстве пояснили, что домен был заблокирован по решению Генпрокуратуры, причины блокировки не называются.
При этом в Reuters отметили, что Shutterstock пытается урегулировать вопрос с Роскомнадзором, удаляя контент. "Контент уже удален, проводится работа по удалению уменьшенных изображений с сайта" - сообщили в компании, не уточнив, о каком контенте конкретно идет речь.