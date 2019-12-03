03.12 08:22 MIGnews.com
Болезнь забрала жизнь лауреата Пулитцеровской премии Мэсси
Удостоенный Пулитцеровской премии исследователь из США Роберт Мэсси скончался на 91-м году жизни. Мэсси являлся автором нескольких книг об истории России.
Писатель страдал от болезни Альцгеймера, рассказали его родственники. Он ушел из жизни в своем доме в городе Эрвингтон (штат Нью-Йорк), пишет TellerReport
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Самой известной работой Мэссии считается опубликованная в 1967 году книга "Николай и Александра" о российском императоре Николае II.
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