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Болезнь забрала жизнь лауреата Пулитцеровской премии Мэсси 03.12 08:22   MIGnews.com

Болезнь забрала жизнь лауреата Пулитцеровской премии Мэсси

Удостоенный Пулитцеровской премии исследователь из США Роберт Мэсси скончался на 91-м году жизни. Мэсси являлся автором нескольких книг об истории России.

Писатель страдал от болезни Альцгеймера, рассказали его родственники. Он ушел из жизни в своем доме в городе Эрвингтон (штат Нью-Йорк), пишет TellerReport.

Самой известной работой Мэссии считается опубликованная в 1967 году книга "Николай и Александра" о российском императоре Николае II.


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