03.12 07:13 MIGnews.com

Подозреваемый в убийстве ребенка - кавалер ордена

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Журналист Юрий Бутусов проинформировал, что в убийстве ребенка в центре Киеве подозревают Андрея Лаврегу - снайпера из подразделения "Аратта" Украинской добровольческой армии, позывной - "Тихий".На своей странице в Facebook Бутусов сообщил, что в свои 19 лет снайпер уже имеет статус кавалера ордена за мужество 3-й степени за экстраординарные боевые заслугиПо словам журналиста, "снайперов с такой коллекцией точных выстрелов у нас немного"."Его отличала не стрельба на сверхдальние дистанции, а особая дерзость и бесстрашие, которая есть у молодых бойцов, склонность к риску. Он часто выходил на задачи в серую зону и даже пробирался в тыл российских позиций, чтобы бить без промаха со средних дистанций, чтобы застать врага врасплох. Он пошел на фронт в 16 лет. Вы наверняка видели некоторые из его метких выстрелов на фронтовом видео", - рассказал Бутусов.Бутусов сообщил, что все, кто воевал с "Тихим", уверены - "у этого парня есть принципы, он бы не открыл огонь в центре Киева просто по заказу: кто-то наверняка попросил, убедил, замотивировал".