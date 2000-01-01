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Убийцам ребенка в Киеве вручили подозрение 03.12 17:30   MIGnews.com

Убийцам ребенка в Киеве вручили подозрение

Двум подозреваемым в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева вручили уведомления о подозрении в совершении заказного убийства.

"По версии следствия, подозреваемые, двое граждан Украины, 18 и 19 лет, действуя по заказу неустановленного лица, разработали совместный план совершения убийства депутата, определив место для его осуществления - площадка у ресторана в центре Киева, а также пути подхода и отхода", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

По информации следствия, для исполнения заказного убийства подозреваемые арендовали комнату в хостеле недалеко от ресторана, возле которого было совершено нападение. При этом один из подозреваемых должен был совершить прицельный выстрел с балкона гостиничного номера, а другой, находясь у входа в ресторан, наблюдать за окружающей обстановкой.

Действия злоумышленников следственными органами квалифицированы по п.2,11,12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу) УК Украины.

В случае доказательства вины подозреваемых, данное правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества в случае, если убийство было совершено из корыстных побуждений.


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