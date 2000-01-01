03.12 17:30 MIGnews.com

Убийцам ребенка в Киеве вручили подозрение

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Двум подозреваемым в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева вручили уведомления о подозрении в совершении заказного убийства."По версии следствия, подозреваемые, двое граждан Украины, 18 и 19 лет, действуя по заказу неустановленного лица, разработали совместный план совершения убийства депутата, определив место для его осуществления - площадка у ресторана в центре Киева, а также пути подхода и отхода", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.По информации следствия, для исполнения заказного убийства подозреваемые арендовали комнату в хостеле недалеко от ресторана, возле которого было совершено нападение. При этом один из подозреваемых должен был совершить прицельный выстрел с балкона гостиничного номера, а другой, находясь у входа в ресторан, наблюдать за окружающей обстановкой.Действия злоумышленников следственными органами квалифицированы по п.2,11,12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу) УК Украины.В случае доказательства вины подозреваемых, данное правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества в случае, если убийство было совершено из корыстных побуждений.